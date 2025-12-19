北捷恐攻增至4死 凶嫌北車犯案後還回旅館「補充彈藥」

張姓通緝犯已墜樓身亡。（鏡新聞）

27歲張姓通緝犯今天（19日）傍晚分別在北捷M7、M8出口投擲煙霧彈、持刀隨機砍人，接著走地下街轉向中山商圈行凶，之後闖入百貨公司墜樓身亡，造成4死、5傷悲劇。張男做案前2天（17日）到大同區旅館下塌，在北捷M7、M8犯案後，還跑回旅館「補充彈藥」，接著徒步到中山商圈犯案，十分駭人。

張姓通緝犯戶籍位於桃園楊梅，去年11月因遷移戶籍未申報，導致教育召集令無法送達，今年7月被依妨礙兵役罪通緝，無法確認是否因此事憤而行凶。張嫌今年1月才從桃園搬至北市中山區租住，做案前2天（17日）到大同區旅館下塌、19日行凶前回到租屋處縱火，接著便跑至北車犯案。

犯下北車的案件以後，張嫌又折返旅館補充煙霧彈，停留時間約30秒，接著又徒步經由地下街到中山商圈犯案。警方前往張嫌居住的旅館搜索，找到25瓶汽油彈及雨衣、黑帽等物品，詳細案發原因仍待後續釐清。

此案目前已造成27歲張姓嫌犯、57歲北車乘客、37歲中山商圈民眾及王姓民眾身亡。

