北捷恐攻太震撼！王世堅昔質詢嗆廢死「假仁假義」再掀網共鳴

台灣台北車站、中山站昨（19）日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案件，犯嫌張文則墜樓不治。該起事件已造成4死（含兇嫌）11傷，除引發社會情緒，也使死刑議題再次浮上檯面，也有網友翻出民進黨立委王世堅今年10月就廢死議題質詢法務部長鄭銘謙的片段，相關言論亦讓許多網友相當共鳴。

事件發生後，網路湧現大量民眾情緒發洩的聲音，其中廢死議題亦成為關注焦點。有網友今在社交平台Threads上，分享一則王世堅今年10月份質詢法務部長鄭銘謙的影片，當時王世堅指出，現在還有36位死刑犯，有的甚至超過30年，大法官也釋憲了，設4大條件，包含精神鑑定等，他也跟法務部請教，這36位死刑犯評估了1年，到底評估的怎麼樣？

影片中，王世堅質詢時激動指出「那些主張廢死的人，我完全不諒解，我送他八個字啦，『假仁假義、欺世盜名』，」當時王世堅更續指，「廢死的莫名奇妙，集體的虛偽，殺人償命，這是千古不變的定律不是嗎？到陰曹地府去懺悔，不是這樣嗎？」

當時的王世堅這樣質詢，許多廢死的人都提出要考慮兇手的人權，「那請問被害人的人權在哪裡？」並指出死刑很重大的一項意義，就是還被害人公道，就是這麼簡單。此外，王世堅也提及，「就算兇手真的精神障礙、心智缺陷，那人家就活該倒楣被他X嗎？」

貼文也引發不少網友討論聲浪，並飆破2.5萬名按讚數，不少網友也在下方討論表示「說真的，民進黨感覺就王世堅值得去挺」、「廢死就是『慷他人之慨』，只有死者的家屬有原諒兇手的『資格』，而不是要求不相干的人一起好棒棒當好人原諒兇手。遺屬的公道在哪裡？」、「王世堅質詢自己人都很氣」、「我真的覺得王世堅這一段講的很好，支持廢死的人真的別鬧了」。

