北捷恐攻奪命心碎發聲！杜汶澤暖捐麵館一日營收悼念英雄

53歲港星杜汶澤移居台灣多年，除了關心公共議題，也將生活重心投入餐飲事業，日前於台北開設「小杜麵館」。對於昨（19日）發生中山商圈的隨機砍人恐怖攻擊事件，杜汶澤深感震驚與不捨，今一早宣布將「小杜麵館」昨日營業收入不扣除任何成本，全數捐贈給見義勇為卻不幸身亡的余姓男子家屬。

杜汶澤表示，事件令人心痛，也提醒社會珍惜彼此的存在。他感慨說：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界，應該從改變自己的心開始。」相關言論在網路上引發關注，不少網友也對他的善舉表示敬佩。

杜汶澤向來關心時事。翻攝杜汶澤臉書

回顧案情，昨下午台北捷運台北車站及中山商圈發生恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文戴著面罩，於北車M7出口丟擲煙霧彈後持刀攻擊路人，現場一名57歲余姓男子見狀立刻挺身而出試圖制止，卻遭嫌犯從左背部刺入，導致肺部貫穿傷，當場倒地、血流滿地，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。

余男的妻子悲痛表示，丈夫平時就相當有正義感，遇到不公不義之事總會主動挺身而出，未料這次卻因此天人永隔，令家屬悲慟不已。這起事件不僅震撼社會，也引發各界對於公共安全與暴力防治的高度關注。



