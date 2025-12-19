北捷恐攻如鄭捷事件再現 汪志冰3建議：檢討捷警巡場頻率

台北捷運板南線台北車站M7出口、捷運中山站外驚傳恐攻，北市議員汪志冰指出3點建議，針對捷運百萬級人次流量的大站，須重新檢討捷運警察與保全配置、駐點與巡場頻率。（張珈瑄攝）

台北捷運板南線台北車站M7出口外，傍晚5時驚傳有民眾扔擲煙霧彈，隨後跑到捷運中山站、南京西路丟擲煙霧彈，並持尖刀砍殺路人。北市議員汪志冰指出3點建議，針對捷運百萬級人次流量的大站，須重新檢討捷運警察與保全配置、駐點與巡場頻率；對於具製造恐慌與阻礙逃生功能物品，應追蹤管制其流通來源；另警方須定期對「無差別攻擊」高強度演習。

汪志冰表示，今日傍晚下班尖峰時段，捷運台北車站與中山站發生惡意投擲煙霧彈及無差別攻擊事件，造成一人死亡，多名無辜民眾受傷。此類蓄意傷人事件無異於「鄭捷事件」再現，且發生於人流量最高的核心轉運站，對市民生命安全造成嚴重威脅，引起大規模恐慌。

汪志冰指出，「鄭捷事件」後，政府成立捷運警察隊，初衷在於透過提高見警率與巡邏密度，建立第一道安全防線，然而今日事件顯露現行維安體系仍有縫隙，針對捷運北車、中山及忠孝復興等百萬級人次流量的大站，須重新檢討捷運警察與保全配置、駐點與巡場頻率，以強化維安效能，確保在突發狀況能迅速壓制。除了人力巡邏，應評估導入人工智慧監控系統，針對異常奔跑、群聚逃竄或肢體衝突影像進行即時警報。

汪志冰說，本次事件涉及刀具與煙霧彈，顯示公共場所對危險物品的防備依然脆弱，對於煙霧彈、刀具等具備製造恐慌與阻礙逃生功能物品，應追蹤管制其流通來源。

汪志冰直言，捷運公司與警方須定期對「無差別攻擊」進行高強度演習，尤其在百萬人次進出的密閉空間內，更須避免引發推擠踩踏二次傷害。

汪志冰強調，公共安全是城市的底線，市府與捷運公司必須從預防、偵測到處置進行全面升級，別讓「安全回家」的訴求淪為口號。

