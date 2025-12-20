北捷恐攻嫌傳有「五星旗、解放軍」抖音帳號 ，北市警方回應了。（警方提供）

昨（19日）下午，27歲的男子張文先在台北市中正區縱火燒車，後於台北車站捷運出入口施放煙霧彈，再身揹汽油彈等爆裂物、持刀砍殺無辜路人，隨後自中山站新光三越百貨墜樓，共釀成含張嫌在內的4人死亡及11人受傷，消息震驚社會。 由於張嫌曾擔任空軍志願役，且警方研判為預謀犯案，一時陰謀論四起，有網友自稱找到「張文」的抖音帳號，內有五星旗、解放軍等內容，並稱他早已加入中國籍。對此，台北市警察局表示，此為假消息，將依法究責。

根據網路資料顯示，有網友找到疑似張文在抖音使用的帳號「zhangwei511」，稱這是張嫌在入伍前所上傳的影片，內容包含「效忠五星旗」，隨後指稱張嫌是「中共第五縱隊」。該網友指控，張嫌於2016年申請入籍中國，母親亦為中國籍配偶，引發網路輿論嘩然。

由於網友將身分不明的抖音人士身著軍裝，和其抖音內容中的解放軍軍武影片大量張貼、轉傳，讓許多人以為本案動機恐不單純，相信張嫌就是受對岸指使預謀犯案等陰謀論。

對此，台北市警察局表示，經初步查證，上述內容皆與事實不符。已就相關貼文與帳號資料完成蒐證，待本案調查告一段落後，將依法進行偵辦，呼籲民眾切勿轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

