北捷恐攻嫌張文妨害兵役被通緝 國防部揭原因





北市捷運中山、北車站今（19）日17時30分起爆發嚴重的攻擊事件，凶嫌張文持刀沿站丟擲煙霧彈造成極大恐慌，據了解張文因妨害兵役被通緝，國防部也透露原因。

27歲通緝犯張文今日17時30分手持利刃，帶著一整箱煙霧彈跑到捷運北車站攻擊，後再跑到中山站繼續丟擲煙霧彈，還邊揮舞刀具闖進誠品，再從高處墜樓，送醫救治後於19時42分宣告不治，此次攻擊事件包含凶嫌在內，截至20時15分共造成5傷2死2命危。

據了解，27歲男嫌張文因妨害兵役被通緝，但並非現役軍人，國防部表示「張文是因為搬家教召令收不到，沒去報到才被發布妨害兵役通緝」。

