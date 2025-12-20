北捷恐攻嫌犯高中正面照流出 同學爆：個性內向但熱心助人

隨機殺人兇嫌張文的背景陸續曝光，有高中同學在社群平台貼出其就學時期的照片，畫面中張文神情開朗，與近日犯下的駭人慘案形成強烈反差。 圖：翻攝自 thread

[Newtalk新聞] 台北市昨（19）日晚間發生重大隨機攻擊事件。 27 歲嫌犯張文於傍晚時分先後前往台北車站及中山商圈犯案，期間投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，最終逃至百貨公司高樓墜樓身亡。整起事件共造成 4 人死亡（含嫌犯）、11 人受傷，震驚社會。張文的背景也陸續曝光，有高中同學在社群平台貼出其就學時期的照片，畫面中張文神情開朗，與近日犯下的駭人慘案形成強烈反差。

警方調查指出，昨日下午 5 時 24 分左右，張文攜帶多枚疑似自製汽油彈現身捷運台北車站 M7 出口，期間丟擲煙霧彈並疑似企圖引燃汽油彈。一名 57 歲余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫後仍因傷重不治。張文隨後離開現場，返回下榻旅館，疑似短暫停留。

廣告 廣告

晚間 6 時 38 分左右，張文再度出現在捷運中山站周邊，先於南京西路一帶投擲煙霧彈，隨即衝入人群中揮刀攻擊路人，並持刀進入誠品南西店內隨機傷人。警方指出，張文一路往百貨公司高樓層逃竄，於晚間 7 時 42 分左右自 6 樓墜落，重傷送醫後不治。包含嫌犯在內，事件共釀成 4 死 11 傷，其中仍有 6 名傷者持續住院治療。

隨著案件持續調查，張文的背景也陸續曝光。有高中同學在社群平台貼出其就學時期的照片，畫面中張文神情開朗，與同學出遊時更露出燦爛微笑，與近日犯下的暴力行為形成強烈反差。該名同學透露，張文曾就讀桃園楊梅一所高職餐飲科建教合作班，於 102 年入學、 105 年畢業，平時個性較為內向孤僻，但班上或同學有困難時，張文常會在第一間幫忙，也從未發生明顯的偏差行為。如今犯下恐怖的隨機殺人案，令人感到唏噓。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市砍人4死11傷！ 蔣萬安：向熱心民眾致敬、全市全面提高見警率

北捷擲彈砍人案4死11傷疑預謀 警搜索兇嫌張文租屋處扣爆裂物材料