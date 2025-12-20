北捷恐攻引社會安全網檢討 綠委：加強民防概念刻不容緩

民進黨立委吳思瑤表示，隨機傷人事件防不勝防，最重要的仍是加強人民守望相助的民防概念，並強化公共場所的預防、示警。(本報資料照片)

台北車站、捷運中山站19日晚間發生恐怖攻擊案，27歲通緝犯張文丟煙霧彈、汽油彈以及揮長刀攻擊民眾，造成4死（含兇嫌）9傷的悲劇，外界也檢討社會安全網是否仍有漏洞；民進黨立委吳思瑤表示，隨機傷人事件防不勝防，最重要的仍是加強人民守望相助的民防概念，並強化公共場所的預防、示警。

吳思瑤表示，台灣事實上是治安良好，但對於這種隨機的傷人事件確實防不勝防，但還是要從個案當中精進整體的預防機制，尤其是公共場所的這種傷害事件的預防、示警，還有人民在生活當中要能夠灌輸民防、守望相助、人助自助的觀念。

她指出，這部分從公部門機關的執行角度是一個要去精進檢討的面向，另一部分是對於每位台灣人都要去做加強民防的訓練跟意識的灌輸，所以小橘書很重要，從這件事也看到民防意識的提升還有深化，是現在刻不容緩的事，而這部分正是全社會防衛委員會的目的，現在要趕上、要趕緊來趕上進度。

對於有網友建議可以在三鐵設施設置安檢；吳思瑤表示，這需要評估，畢竟牽涉人流動線，以及在確保安全之餘也兼顧大家通勤便利。她認為，因為加強安檢就可能會影響整個動線的規畫以及人流的規劃，因此如何在確保安全之餘，也要能夠兼顧大家通勤的便利跟人流順暢，這些建議都可以納入討論，但是否就要這樣執行，還是要讓專家來評估。

