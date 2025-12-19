北捷恐攻張文背景曝！酒駕遭除志願役 鄰居面前「表現乖巧」無異狀

【緯來新聞網】台北市區19日傳出重大攻擊案，楊梅男子張文涉嫌持煙霧彈與刀械，在捷運台北車站與中山站、誠品南西商場多地發動隨機襲擊，造成3人身亡、7人受傷。警方初步調查，87年次的張文老家在桃園楊梅，曾是志願役，但因酒駕遭除役，後因教召未到被通緝，目前張文父母已從桃園趕赴台北協助釐清案情。

張文行兇畫面。（圖／翻攝畫面）

初步調查指出，27歲的張文於捷運台北車站M7出口投擲煙霧彈，隨即在中山站與誠品南西內攻擊路人，當場釀成1死1傷。他隨後進入誠品商場持刀砍人，多人因此受傷。最後張文從高處墜落，被送往醫院後宣告不治。整起事件共導致3死7傷的慘劇。



據了解，張文為桃園楊梅人，曾以志願役身份服役，但因涉及酒駕遭到退役處分。今年7月因未參加教召，被桃園地檢署發布通緝。楊梅警方到其住處搜索，現場媒體聚集，張文父母已前往台北協助說明案情，警方亦持有搜索票調查是否藏有違禁品如煙霧彈等。



鄰近住戶透露，張家在社區已居住超過30年，但平時與鄰居互動不多。張文幼時表現乖巧，但長大後較少與人交往。警方目前由台北市刑警大隊與轄區分局聯手，針對犯案動機與整起事件進行全面追查。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

