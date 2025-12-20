北捷恐攻影響演藝圈！雪娥見面會入場增「3禁令」 粉嚇：根本不敢去

記者陳宣如／綜合報導

昨（19）日晚間，台北市捷運台北車站及中山商圈發生嚴重隨機攻擊事件，引發社會高度關注。27歲男子張文在馬路上施放煙霧彈後持長刀隨意攻擊民眾，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡。事件發生後，演藝圈與民眾對安全議題高度重視，韓國女團宇宙少女成員雪娥（Seola）原訂於明（21）日在西門町的WESTAR舉行台北見面會，主辦單位ULC Presents今日發出安全聲明，宣布入場規範調整。

雪娥將在明（21）日舉行台北粉絲見面會。（圖／翻攝自FACEBOOK／ULC Presents）

ULC Presents指出，為保障藝人與觀眾安全，雪娥台北見面會將採取三項新措施：禁止攜帶超過30x20x15公分（約A4大小）的包包入場，現場不提供寄物服務；禁止攜帶不透明瓶罐或保溫瓶；進入場館前須配合安全檢查，並建議減少攜帶隨身物品，以加快入場速度。主辦單位強調，這些調整是因應近期台北市發生的不安事件，旨在全力維護現場所有人員安全。

事件發生後，不少粉絲也在社群平台分享心情。有部分原本計畫明（21）日北上參加雪娥見面會的粉絲表示，出於安全考量決定暫緩行程，有人說：「票價和高鐵票就算了，我認為活著比較重要，要先活著才有機會繼續見偶像。」也有粉絲坦言，雖然對見面會抱有期待，但事件提醒大家公共安全是首要考量，「看了新聞之後根本不敢去，能夠活著繼續支持偶像才是最重要的」。此外，也有粉絲對主辦單位的新規定表達認同，認為措施有助於保障現場安全，讓活動更安心參加。

