北捷恐攻後全面戒備！蔣萬安下令升級警力 每日動員千警守車站商圈
台北市昨（19日）在捷運台北車站及中山商圈發生恐怖攻擊事件，嫌犯張文造成4人死亡（含犯嫌）、11人受傷就醫，為防堵再度發生類似案件、穩定社會秩序，台北市長蔣萬安第一時間指示警察局及市府相關局處全面升高戒備，要求明確分工、強化橫向聯繫，全力維護市民安全。
警方表示，已同步啟動最高層級勤務應變措施，針對捷運站、台鐵車站、轉運站、機場及大型商圈等人潮密集場所，全面提高見警率並加強巡邏密度。各分局每日動員警力約800人，捷運警察隊投入80名警力，刑事警察大隊另派出10名特勤警力支援，並向警政署申請日、夜各80名保安警力支援，全市每日動員警力超過1,000人。
警方進一步指出，除公部門警力外，也已要求各場所業者、商場管理單位及保全人員強化聯防機制，即時通報可疑人事物，形成多層次防護網，避免模仿犯或突發暴力事件再度發生。
警方強調，現階段將持續維持高強度勤務，對於任何危害公共安全的行為「零容忍」，同時呼籲民眾若發現可疑狀況，立即通報警方，共同守護城市安全。
