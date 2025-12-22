北捷恐攻後又起騷動，女星親眼目睹黑衣男狂吼「我要找張文」嚇壞乘客。該圖為先前畫面。（鏡報李智為）

凶嫌張文19日犯下預謀性攻擊案，並釀4人身亡，多人受傷，該事件也震驚了社會。女星葉欣眉今（22）日透露，自己目睹一場騷動，有人突喊，「就是要來找張文，沒看到張文，X，他到底在哪裡！」，此舉也嚇壞了不少民眾。

葉欣眉指出，19時左右在台北車站搭捷運，旁邊一名男子大動作超車擠進車廂，邊打量他的穿著，全身黑衣黑褲、黑手套，外面罩著黑大衣，童山濯濯戴著耳罩式耳機，心想這個人真沒禮貌。

葉欣眉說，該名男子突然大喊：「他X的，怎樣！」自己看他拿著手機，螢幕正在跟人家視訊，雖不是對她罵，但也有了警覺性。沒想到，接著他又講，「我就是要來找張文，沒看到張文，X，他到底在哪裡？！」

廣告 廣告

葉欣眉說，這一番話出口，車廂內的空氣瞬間凝結，大家都默默從他身邊退開。黑衣男時不時罵髒話加雙手揮舞著，氣憤情緒不曾間斷過，到善導寺站多數人趕緊下車，自己拉著朋友緩緩往隔壁車廂方向移動，眼睛一面注意黑衣男子，一面尋找對講機。

葉欣眉表示，此時一位長輩大叔從善導寺站上來，開心地往黑衣男眼前的博愛座坐下，還客氣地問不遠處的大姐要不要坐，大姐連忙揮手說不用了謝謝，「我真的很想叫那位大叔不要坐那裡」！

葉欣眉表示，自己正要偷按對講機的同時，忠孝新生站隨即上來一位高大保全加便衣工作人員，毫不猶豫地站在黑衣男子兩側以防他暴走，車廂的氛圍這才緩和下來。黑衣男持續揮舞練功，只是音量降低很多，而自己也在有保全的護送中，順利抵達了目的地。

葉欣眉也提醒民眾，還是希望大家在外能隨時提高警覺，多抬頭注視周遭環境，保護自己也保護身邊重要的人。

更多鏡週刊報導

阻絕張文模仿效應！ 法務部下令：「恐嚇攻擊預告」一律嚴查速辦

張文保全離職後經濟來源與恐攻動機成謎 警公布檢舉電話

張文保全黑歷史曝光！狂打電動、與同事鬧進警局 不到2個月遭開除