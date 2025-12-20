北捷恐攻後網貼文揚言鎖定高雄車站 卓榮泰：警方徹查背後行為人

27歲男子張文在台北車站、中山捷運站一帶隨機殺人犯案。事後有人在網絡發文揚言將延續犯案行動，並指稱下一個目標為高雄車站，引發社會關注（圖／CTWANT攝影組）

台北車站及中山站昨（19）日傍晚發生隨機恐怖攻擊事件，引發社會高度震驚。事件後，社群平台Threads出現不明帳號發文，揚言將延續攻擊行動，並指稱下一個目標為高雄車站，引發外界不安。對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，警方已啟動相關機制，正全力追查貼文來源IP，查明背後行為人，確保社會安全。

台北捷運台北車站、中山商圈及誠品南西一帶，昨日發生隨機殺人案件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成4人不幸死亡、15人送醫，其中仍有2人於加護病房治療。嫌犯犯案後逃逸，最終在誠品南西店高樓墜樓身亡。事件發生後，社會尚未平復，網路即出現不明人士發文自稱與嫌犯屬同一組織，並揚言將於高雄車站發動攻擊，引發高度關注。

卓榮泰表示，這起攻擊事件對社會帶來很大震撼，政府會重新檢討很多工作，同時要拜託社會減少這種不實在、不正常的訊息互相傳遞；至於在網路上肆意傳播這種惡意發言的發文者，昨天就透過各種警方系統全力追查IP，要找出這名行為人。

行政院長卓榮泰表示，警方將全力追查相關貼文IP來源，務必查明背後行為人。（圖／侯小侯攝）

陳其邁則指出，目前已初步掌握留言IP位置，多個IP中也包含境外IP，警方則掌握到6個IP，目前有一個排除；現也與警政署和相關國安單位密集聯繫，全力追查中，相關重要公共交通運輸工具也都會加強警力安排。

高雄市長陳其邁指出，因應台北捷運恐怖攻擊事件，高雄將全面強化大眾運輸場站與人潮聚集處的維安與預防措施。（圖／CTWANT攝影組）

