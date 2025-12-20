北捷恐攻後草木皆兵 橘色惡魔表演 屏警戒備

日本京都橘高校吹奏樂部首次前往國境之南的屏東演出。（圖／翻攝自周春米臉書）





被台灣樂迷暱稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，首次前往國境之南的屏東演出，與在地3所學校的樂儀隊交流。由於是大型活動，北捷恐怖攻擊事件之後，警方不敢大意，加派人手分區佈署，警力配置比原本增加一倍，周邊區域也有巡邏員警戒備。

整齊劃一的步伐，一邊吹奏還能精準變化隊形，來自日本洋溢春青活力的「橘色惡魔」首次遠征屏東表演。為了目睹精彩演出，有不少民眾一早就來排隊，大家雨中撐傘等進場。

日本京都橘高校吹奏樂部今（20）日到屏東潮州國際滑輪溜冰場，跟在地3所學校交流登台演出，還有北部人特地南下看表演。民眾vs.記者：「（他們你都有跟嗎），對啊，就像昨天和平籃球館到今天的話，就是馬上要坐高鐵到高雄左營站。」

廣告 廣告

歡迎日本好友，主辦單位貼心的準備珍奶和屏東物產特色便當，場外好幾名穿背心的刑警來回巡視，因為發生北捷攻擊事件，現在大型活動警方加強人力戒備。

現場警方：「這個建築物場外就是第一區。」為提升大型活動安全，維護台日音樂活動，警方從原本10名人力增加至20人，分區戒備。

潮州分局分局長林俊雄：「規劃區分為內外兩區，執行安全維護勤務，另外責成轄區派出所於活動期間加強會場的巡簽，以及安全維護工作，確保活動能夠順利進行。」

北捷恐怖攻擊事件發生後，現在草木皆兵，增加警力維護秩序，也防止類似攻擊或衝突事件再發生。

更多東森新聞報導

「橘色惡魔、翡翠騎士」首合體！ 快閃西門、中山堂定點演出

橘色惡魔師生抵桃機 晚間西門町踩街演出

「橘色惡魔」抵台！今晚北市合體翡翠騎士演出

