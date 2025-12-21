北捷恐攻後驚魂！高雄男路邊縱火 警消到場驚見他「帶長刀」當場逮捕建請羈押

陳男在人行道上縱火，又被警方發現他機車上有一把40公分長刀。翻攝照片

北捷恐攻陰影未散，高雄市鼓山區街頭今（21）日下午竟出現類似的驚悚畫面。49歲陳姓男子因與友人爭吵，竟公然在人行道焚燒雜物，且警消據報趕到後赫然發現，陳男機車上竟有一把以報紙包裹的40公分長刀，嚇壞路過民眾。警方當場依公共危險罪將陳男逮捕移送，並建請檢方向法院聲請羈押。

陳男在人行道上縱火，路人報案後隨即被警消撲滅。翻攝照片

鼓山分局調查指出，今天下午3時30分許，49歲的陳姓男子疑似因與朋友發生糾紛、情緒不穩，竟在壽山街人行道上點火燃燒雜物，現場煙霧繚繞，嚴重影響公共交通與住戶安全。警消人員抵達後立即撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。

不料警方進一步盤查時，竟在陳男駕駛的機車踏板上搜出一把具有殺傷力的40公分長刀，在北車事件後的敏感時機，無疑讓警方繃緊神經，立即以陳男在街道上縱火及攜帶長刀，涉嫌違反公共危險罪將他移送檢方偵辦。

警方指出，陳男無故攜帶刀械，另涉嫌違反《社會秩序維護法》「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，將依法函送高雄地院裁處。

鼓山分局強調，為維護社會秩序，警方將針對攜帶危險器械、危害公眾安全之行為加強巡邏查緝，絕對零容忍，以保障市民出入平安。



