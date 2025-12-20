北捷恐攻恐慌！「這症狀」恐PTSD 醫揭「不跑」真相

北捷恐攻事件引發社會恐慌情緒持續蔓延，許多民眾出現反覆回想攻擊畫面、徹夜未眠、手抖等症狀。台安心身醫學科暨精神科醫師陳長聖示警，這些可能是急性創傷壓力反應，若長期持續可能演變為創傷後壓力症候群（PTSD）。對於有人質疑民眾看到刀為何不逃跑，專家解釋這與人類面對危險時的「凍結」本能反應有關，並非警覺性低。值得注意的是，北捷運量並未因此事件大幅下降，顯示民眾生活仍維持正常。

北車、中山站附近發生恐攻後，大量影片仍在網路上流傳，醫師示警，反覆觀看恐怕會加深恐懼感，甚至有可能變成PTSD。（圖／TVBS）

事件發生後，相關影片仍在社群媒體上廣泛流傳，加深了民眾的恐慌情緒。許多網友表示自己會不斷回想攻擊畫面，也有人因此徹夜難眠。對於有人質疑台灣人警覺性是否變低，中山商圈民眾表示，看到極度震驚的事件時，人們可能會不知所措而愣在原地，這是一種本能反應。陳長聖解釋，「凝結、凍住」其實是人類的自我保護機制，當身體無法承受時會暫時「關機」，並非看到危險不想逃跑，而是真的無法行動。

廣告 廣告

恐怖攻擊隔天，中山商圈依舊有不少人潮，民眾坦言，因為副近警力佈署較多，也比較放心。（圖／TVBS）

相較於11年前鄭捷隨機攻擊事件後民眾不敢搭捷運的情況，此次北捷恐攻後，中山商圈隔天仍有不少人潮。北捷統計顯示，事發隔日上午6點至中午的全線運量達47萬人次，僅比上週同時段少1萬人次。有中山商圈民眾表示，通勤必須搭捷運，但會更加留意周圍環境，不只專注於滑手機。

醫師示警，應該要避免再看相關攻擊影片，另外如果還是會感到很焦慮、恐慌，可以留在家中。（圖／TVBS）

陳長聖提醒，若民眾在一個月內持續出現情緒低落、驚恐等狀態，可能是急性創傷壓力反應，長期下來可能演變為PTSD。一旦發展為創傷後壓力症候群，即使接受治療2年，也僅有60%的患者能夠康復，因此及時就醫至關重要。

衛福部提供每人3次心理諮商服務，不限是否為現場目擊者。北市臨床心理師公會副理事長呂宜峰建議，民眾應適量接收相關訊息後就停止，避免持續暴露在這類資訊中，以防受到二次創傷。專家也建議不要觀看、搜尋或轉傳事件畫面，外出時不需過度恐慌，若感到焦慮可待在家中，與親友互相關心也能減輕不適。對學齡前兒童，則不建議主動提及此事，若需討論應告知孩子感到害怕或緊張是正常情緒反應。面對重大社會案件，每個人的承受能力不同，重視壓力來源才能避免產生永久心理傷害。

更多 TVBS 報導

北市隨機殺人 張文平板雲端見「犯案計劃」策劃達半年

誠品4樓逛街遭砍傷亡！37歲銀行員「肝臟破裂」搶救3小時不治

北捷恐攻4死11傷！2人在加護 傷者送往雙北10醫院

中山商圈突遇隨機殺人！店家「鎖門護客」救命關鍵

