北捷恐攻搶救傷患！台大醫師父女檔找到了 顏瑞昇：救人是天職
北捷日前發生一起恐怖攻擊事件，兇嫌張文持刀攻擊路人，造成4死11傷。案發後蔣萬安探視傷者時，有傷者反映，希望能找到在現場幫忙急救的救命恩人。經台北市府團隊調查，發現當時救人的是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇及女兒，顏瑞昇表示，救人是天性，相信任何一位急診醫師都會做同樣的事情。
顏瑞昇過去曾擔任台大醫院雲林分院急診醫學部的主任，目前已經退休，但還是在台大任職。顏瑞昇透露，事發當晚跟女兒約在誠品南西店對面吃飯，大約在18時55分前後，突然有大量救護車出現。由於父女倆都是醫師，顏瑞昇說，「我覺得我應該要到現場，應該可以提供一些適當的幫忙」。
當時他與擔任內科住院醫師的女兒討論後，決定要到現場提供協助，當時案發現場已經成立救護站，父女倆前往告知指揮官說，本身是台大醫院的急診專科主治醫師，可以協助評估個案狀況，一開始現場除了一名OHCA的病患外，沒有太多傷者。
不過，隨著救護人員將傷者撤出，發現民眾傷勢輕重不一，顏瑞昇當場協助判斷，比較危險的就轉送創傷中心，沒有立即危險的就到醫院。顏瑞昇表示，對一般民眾來說可能會覺得很震撼，但身為急診醫師已經看多這種場面，顏瑞昇說，「身在其中看到整個指揮的體系，還有病患的分流跟處理上是非常非常夠水準的，希望大家能夠安心，盡快走過這次的傷痛」。
顏瑞昇坦言，救人是天職，所以市長蔣萬安會找到他有點意外，「我其實當下處理完以後我就回歸我正常的生活」，跟女兒只是想到那個地方應該需要幫忙，吃飯可以改天吃，先處理受傷的病人比較重要，「想換作是任何一位的急診醫師，他們都會跟我做同樣的事情」。他也呼籲所有市民能盡快走過這起事件，然後回到正常的生活，願逝者安息、傷者早日康復。
台北市長蔣萬安21日在臉書發布貼文，透露顏瑞昇醫師已經和當天拯救的傷患黃女士透過視訊見面，黃女士也表達真摯的感謝，並回憶當時的情況，顏醫師父女在後援醫護團隊抵達前即時伸出援手，讓更多傷患獲得第一時間的救治。
蔣萬安指出，案發第一時間，黃女士主動報案，讓警察及救護單位能夠更快抵達現場；自己的傷勢得到控制後，她說願意等，主動讓更嚴重的傷者先搭救護車。蔣萬安坦言，「我想感謝案發當天所有無私互助的民眾、發揮使命感的醫事人員以及辛苦的警察、消防同仁，讓我們在危難中看見良善，在傷痛中找到微光。期盼逝者安息、傷者早日康復。」。
