北捷恐攻撞上漫畫劇情 作者驚：幾乎一模一樣

這起無差別的恐攻案件，震驚全國人民，也讓不少附近住戶相當恐慌，還有知名作家在社群貼文，說嫌犯的犯案手法、位置，都跟自己創作的漫畫不謀而合，貼文一出，立刻引發熱議。

一早還在市集擺攤，他是知名作家梁紹先，攤位上這本漫畫，《燃燒的西太平洋》，第一集場景和昨(19)日發生的隨機攻擊案有驚人巧合，梁紹先發現，嫌犯作案位置手法，跟他創作的漫畫劇情，幾乎是一模一樣，漫畫中提到，台北車站發生爆炸造成死傷，而投擲煙霧彈的地方，都靠近M8出口幾乎相同，只是一個在地面一個在地下。

梁紹先更指出，M7到M3出口的B1區域人少，適合做恐攻的準備，也能在短時間內，到人潮密集的地方發動，也就是捷運淡水線跟板南線交界，作品也是以此考量繪製，種種巧合不謀而合。

作家梁紹先說：「(漫畫)畫的是說，如果我們遇到戰爭的話，我們該怎麼辦，預判出各種情況，然後我們是否能夠，看完漫畫，我們能夠預先準備作好處理，沒有想到說這個漫畫就是他台北火車站，恐攻的位置幾乎跟漫畫上一模一樣。」

這篇貼文引起網友熱議，有人說巧得令人發毛，該不會嫌犯真的是參考漫畫，根本台版辛普森真的好可怕，作家梁紹先說：「有點擔心啦，因為有很多讀者告訴我一個情況就是說，會不會是有人我們叫作模仿，(後來)感覺不是，因為在漫畫裡面的劇本是，能夠完成漫畫裡面的行為，是必須要大量的那個人員跟組織，還有團體的，那個是屬於那種國家行為，經過特種部隊訓練的那種才有可能發生。」

中山站附近住戶說：「有嚇一跳，怎麼會台灣發生這種事情啊。」中山站附近住戶說：「覺得怎麼會隨機這樣殺人，出來就不敢隨手一直看手機了。」隨著漫畫書曝光，無論相似度多少，這起疑似預謀的犯案，已經引起各界關注。

