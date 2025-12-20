北捷恐攻星巴克店員「神反應」火速降下救命鐵門 網讚：救了所有人

昨（19）日 27 歲男子張文於台北捷運台北車站 M7 出口附近、中山誠品南西店，先投擲煙霧彈再持刀隨機攻擊民眾。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @linjunying066

[Newtalk新聞] 昨（19）日 27 歲男子張文於台北捷運台北車站 M7 出口附近，先投擲煙霧彈再持刀隨機攻擊民眾，隨後轉往中山站、誠品南西店續行凶後墜樓身亡。事件造成 4 人死亡、9 人受傷，目前，肇因仍待警方調查。案發時緊鄰現場之星巴克店員迅速拉下鐵捲門保護顧客，成功阻隔歹徒，獲民眾高度讚揚。

這起重大治安事件始於台北捷運台北車站 M7 出口旁之公園路側，凶嫌張文戴防毒面具於捷運地下街投擲煙霧彈，現場瀰漫刺鼻氣味並引發人群騷動。凶嫌隨後持刀展開攻擊，一路行經中山站與誠品南西店等地隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件共導致 4 死 9 傷，警方現正深入調查其犯案動機與背景。

在凶嫌於捷運站內施放煙霧彈之際，緊鄰出口之星巴克門市外同樣煙霧瀰漫，該店店員立即察覺情況異常，當機立斷拉下鐵捲門，讓店內顧客全數留於室內避難，避免歹徒可能闖入之風險，事後網路流傳之多段影片顯示，凶犯曾於店外徘徊並向內張望，所幸鐵門已完全關閉，未讓傷亡範圍擴大。

星巴克門市外同樣煙霧瀰漫，該店店員立即察覺情況異常，當機立斷拉下鐵捲門。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @jmmiu_tw

事件經目擊者於社群平台分享現場畫面與經過後，引發大批網友討論，紛紛湧入相關貼文留言，稱讚星巴克員工反應迅速，指出「整個北捷裡面，星巴克是最機警的地方」、「這個決定真的救了所有人」。不少網友更呼籲星巴克總公司應公開表揚當班人員之機智與勇氣。

另一方面，根據現場畫面，捷運站內當時未見明確之引導或即時廣播示警，許多乘客即便目擊凶嫌或異常狀況，仍停留在原地觀望或錄影，凸顯一般大眾對於突發暴力事件之警覺性與應變能力仍有不足。

