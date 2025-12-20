北捷恐攻案爆驚悚巧合！地點、手法巧撞「漫畫劇情」 作家曝重疊原因：幾乎一模一樣

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台北市昨（19）日晚間接連發生恐怖攻擊案，27歲嫌犯張文在北捷台北車站M7出口、中山站商圈，陸續丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊路人，最終在警方圍捕下墜樓不治，目前已造成4人死亡（含兇嫌張文）、多人受傷。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名LSS）在臉書發文指出，嫌犯投擲煙霧彈的地點，與他的漫畫著作《燃燒的西太平洋》中的爆炸場景位置「幾乎一模一樣」，只是一個在地面上爆炸，一個則是在地下，貼文瞬間引發網友熱議。

張文19日晚間接連在台北車站M7出口、中山站商圈丟煙霧彈，持長刀隨機砍人，共釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

北捷隨機砍人事件發生後，梁紹先在臉書粉專「LSS 毛球」發文透露，此案嫌犯擲煙霧彈的地點與自己的漫畫作品《燃燒的西太平洋》第一集中的劇情高度相似，「爆炸的位置幾乎一模一樣，一個是在地面上爆炸，另一個是在地下」，他指出，漫畫中設定的爆炸位置，是在北車從M7出口望向M8出口的地面，上，約介於M3出口與M8出口的軸線上、較接近M8出口；而此次嫌犯實際投擲煙霧彈的位置，同樣落在M3至M8出口軸線上，且接近M8。

梁紹先進一步指出，M7至M3的B1那段區域人流相對較少，且頗為隱蔽，「適合做恐攻的準備，準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動」，而北車人潮最多的地方，即是北車捷運站淡水線（紅線）與板南線（藍線）交會的位置，並坦言這也是當初自己將漫畫爆炸點設置在該處的原因，不禁表示：「莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」

漫畫作者梁紹先指出，此次恐攻投擲煙霧彈的地點跟漫畫裡爆炸的位置「幾乎一模一樣」。（圖／臉書粉專LSS 毛球）

貼文曝光後，不少粉絲發現現實事件與創作情節高度重疊，紛紛留言表示，「看來他也是有做功課的，不是盲目的鬧事」、「這巧合讓人發毛啊」、「老師我真的擔心您某一天會被時空管理局找去問話」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」、「台版辛普森嗎」、「老師你就說你到底是不是未來回來的」。

