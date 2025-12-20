北捷恐攻案爆驚悚巧合！爆炸點「漫畫劇情曾出現」 作者驚呼：幾乎一模一樣

27歲張文丟擲煙霧彈，民眾趕緊躲避。（翻攝畫面）

北市恐怖攻擊案釀4死9傷慘劇，凶手張文最初丟擲煙霧彈地點位於台北車站M7出口，軍事漫畫家梁紹先發現，案發地點與他的漫畫中的爆炸地點幾乎一樣，引發網友熱議。

梁紹先透過粉專「LSS 毛球」發文，表示他注意到恐攻投擲煙霧彈的地點，與其創作的漫畫《燃燒的西太平洋》中，爆炸的位置幾乎一模一樣，差別在一個是在地面上，另一個則是在地下爆炸。

漫畫爆炸地點為何畫在這？

他進一步說明，漫畫中描述的爆炸畫面位於北車從出口望向M8出口的地面上，約介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置，「而煙霧彈投擲的地點是介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置」

梁紹先漫畫《燃燒的西太平洋》中，爆炸地點正巧跟這次事件幾乎一樣。（翻攝LSS 毛球臉書）

梁紹先指出，時常經過的民眾會知道，M7至M3的B1那段區域人較少，適合做恐攻的準備，準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動，而北車人潮最多的地方就是北車捷運站淡水線與板南線交會的位置，當初他漫畫就是以此為考量進行繪製的，所以也選在那地點引爆。

漫畫劇情與案件恐怖巧合 網友嚇壞

如今巧合之處讓她驚呼，「莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」，迅速引發網友討論，認為「看來他也是有做功課的，不是盲目的鬧事」「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」「你先承認你是穿越人吧」「這巧合讓人發毛啊」「呼叫時空管理局」

另外，有網友點出說「查到他有買老師的書來看到話不就」，梁紹先也不諱言說「我正擔心這點」。

