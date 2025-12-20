北捷恐攻案釀4人喪命！北檢今完成遺體相驗 協助家屬申請補償

北檢對張文恐攻案說明。（圖／翻攝畫面）

台北市12月19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文到台北車站和中山區誠品南西店丟擲煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇。台北地檢署今日（12月20日）表示，案發時間檢察長王俊力旋即指派重大刑案專責小組曾揚嶺主任檢察官調查本案，此外，也於昨日晚間完成1名死者相驗，其餘死者於今日進行。後續也將持續協助家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

台北地檢署表示，事發當下王俊力檢察長旋即指派曾揚嶺主任檢察官率同黃冠中檢察官到場成立專案小組，並指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場。並且也在昨日晚間11時完成被送往台大醫院的余姓被害人遺體相驗。其餘2名被害民眾以及犯嫌則於今日上午進行。

台北地檢署指出，臺灣高等檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝於昨日第一時間即請臺北分會謝主委、志工及律師到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持，並提供法律上的協助，對於傷者部分，也安排往慰問關心，以維護被害人家屬之權益。另今日上午另 2 位被害人相驗，犯保臺北分會亦請專責律師以及志工到場陪伴關懷家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

