北捷恐攻案 美國在台協會表示哀悼：與台灣人民站在一起！

美國在台協會今日在臉書社群發布貼文為北捷恐攻案表示哀悼，並稱會與台灣人民站在一起。（AIT臉書）

台北車站、中山捷運站發生隨機砍人事件，總共造成4死11傷的悲劇，震驚社會。美國在台協會（AIT）得知噩耗後，也在今日發布社群貼文表示最深切的哀悼，感謝相關應變、醫護人員的行動，AIT會與台灣人民站在一起。

美國在台協會今日在臉書社群發布貼文指出，對於12月19日發生令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。AIT肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

廣告 廣告

而今日台北車站與中山站周邊事發地點，陸續出現悼念人潮，不少台灣民眾自發性的前往獻花致意，現場擺滿花束與卡片，氣氛哀戚肅穆；部分店家也暫停營業，以行動表達哀悼之意。

【看原文連結】