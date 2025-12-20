北捷恐攻案1傷者罹愛滋 後續傷者有感染風險

北捷台北車站、中山站昨（19日）發生隨機殺人案，造成3死、11傷，據傳中山商圈其中一名被砍傷民眾為愛滋感染者，代表後續被刀刃劃傷民眾都有感染愛滋風險；對此，衛福部今證實，該民眾為已通報並服藥穩定控制的HIV感染者，疾管署已成立此事件暴露後諮詢和公費投藥專案，與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

警消統計，北捷部分造成1死1傷，誠品南西店內共造成2死4傷，另有6人自行就醫。最新傳出，其中一為在中山被砍傷的民眾為愛滋感染者，代表後續再被劃傷的人不排除有感染的風險。

疾管署今下午舉行臨時記者會，衛福部長石崇良表示，台北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名傷者為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液接觸到傷口或黏膜的民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞表示，在此事件受傷且沒有就醫的民眾，請撥打1922防疫專線，由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞說明，因血液暴觸感染HIV的機率極低，估計可能低於萬分之一，投藥完成後可再降低感染機率至零，可能受影響的民眾不用過度擔心。

