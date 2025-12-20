北捷恐攻模仿犯？高雄小港深夜驚現煙霧瀰漫 現場發現發煙筒

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台北捷運昨（19）日發生27歲男子張文丟擲煙霧彈、持刀砍人的攻擊案件，最終包含墜樓身亡的張文在內，共造成4死11傷，但就在今（20）日凌晨，高雄市小港區也傳出疑似有不明人士，朝馬路丟擲煙霧彈，現場有臭味的煙霧四處瀰漫。

高雄市小港區傳出疑似有不明人士，朝馬路丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

據悉，警消在今日凌晨0點54分左右接獲民眾報案，表示行經小港區營口路43號附近時，聞到濃烈塑膠味，對此，高市府消防局在前往現場查看，未發現氣體外洩後，交由員警處理，小港分局獲報後立即前往處理。

經過查處後，警方發現空地有2罐已燃燒完之漁船救難用浮煙訊號發煙筒，在進一步擴大調閱監視器畫面，發現36歲徐姓男子經過該路口後，現場即出現大量煙霧瀰漫情形，但因為徐男當時疑似醉酒，無法製作筆錄，已通知其於今日到案說明，並依違反《社會秩序維護法》第74條規定送辦裁處。

