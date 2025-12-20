北捷恐攻民眾遭砍死 主播廖芳潔休假「人在捷運」急連線報導

【緯來新聞網】台北車站19日晚間發生突發煙霧彈事件，引起社會廣泛關注。鏡新聞主播廖芳潔儘管當時正值休假，仍在第一時間主動前往現場進行即時連線，展現新聞工作者臨危不退的專業態度。

廖芳潔休假緊急連線。（圖／翻攝FB)

廖芳潔20日透過臉書分享經過，她提到事發當時接近晚間6點，正搭乘捷運準備轉乘前往私人聚會，卻在車上得知台北車站發生突發狀況。在未接獲公司指派的情況下，她基於新聞敏感度與現場判斷，臨時決定前往台北車站，進行直播報導。



她回憶，2016年松山車站爆炸案發生時，曾在前東家TVBS見到資深主播吳安琪第一時間奔赴現場的畫面，深受觸動。這次面對突發狀況，過往的經驗與新聞信念也促使她做出行動決策。



針對這起事件本身，廖芳潔表示遺憾，強調原本平凡的一天卻因暴力而改變，造成無辜民眾傷亡。她希望，隨著案件調查進一步明朗，社會能重新思考如何在意見對立與極端化現象下，建立更有效的公共安全機制與緊急應變流程。廖芳潔的行動引發不少網友討論，對她主動投入報導的精神表示肯定。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

