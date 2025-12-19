北捷恐攻男張文背景曝光！曾當志願役「酒駕被汰除」 30年鄰居不熟他們家

凶嫌張文接連在北車、中山站犯案，隨後在誠品南西墜樓身亡。（翻攝畫面）

台北捷運台北車站、中山站今（19日）連續發生攻擊事件，涉案的27歲男子張文在隨機砍人後逃進誠品生活南西店，遭警方圍捕期間墜樓身亡。據報，張男因涉妨害兵役遭通緝，他的背景也被挖出，過往曾是一名志願役軍人，但因休假期間酒駕遭汰除，他在桃園楊梅的老家鄰居則透露，他們家平時不常跟鄰里互動。

北捷發生什麼事？造成多少人傷亡？

北捷台北車站M7出口19日傍晚5點多遭人連丟4顆煙霧彈，犯嫌隨後又到中山站外犯案，並拿出預藏的長刀對路人隨機攻擊，造成北車1人、中山站2人傷重死亡。犯嫌在中山站行刺後衝進一旁的誠品南西店，逃到5、6樓被警方圍捕，疑似畏罪輕生墜樓，當場沒有生命跡象，送往國泰醫院後宣告不治；此案共造成包含凶嫌在內4人死亡、5人受傷送醫。

連續犯案引恐慌 凶嫌背景為何？

凶嫌選在下班、用餐時間最熱鬧的2個地點犯案，引發群眾恐慌，行政院長卓榮泰更表示比照「恐攻」等級全面戒備，儘管凶嫌已死亡，仍要查出犯案動機，並調查是否還有可能共犯。

據報，凶嫌為87年次、現年27歲的男子張文，因為涉嫌妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。張男並非現役軍人，他的戶籍在桃園市楊梅區的老家，但他今年1月搬到台北市中山區，因為沒有遷戶籍，沒有收到教召令，教召時間為報到，因此被發布通緝。

《ETToday》報導，張文曾是空軍志願役，但他在2022年休假期間因為酒駕被捕，遭軍方汰除、提前退伍。他在服役期間是在通訊中隊負責架設無線電，沒有接受攻擊性戰鬥技能訓練，因此這次犯案包括投擲煙霧彈、持刀砍人應為私下自學。

張文做案前2天還到大同區入住旅館，今在北車犯案前又回到租屋處縱火，警方在他入住的旅館飯店查到25瓶汽油彈等犯案工具，晚間也有警方到他楊梅老家進行搜索，但他的家人不在家；報導稱，附近鄰居被問到關於張家的事，僅稱他們在此住了超過30年，可是很少跟其他人互動，張文自小乖巧，可是也很少與人熟識。

