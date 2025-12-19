北捷恐攻男煙霧彈「650元就能入手」！購買管道曝光

社會中心／周孟漢報導



今（19）日台北1天連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡，事件引發國人關注。現場也尋獲了嫌犯所使用、神似M18煙霧彈的生存遊戲專用煙霧彈，外界也好奇，造成如此恐慌的物品是如何取得？購入的相關管道也曝光。





男子在台北車站、中山站連續犯下2隨機攻擊事件。（圖／翻攝畫面、Threads ＠yichia.hung）

回顧整起事件，今日下午5時24分，北捷板南線台北車站M7出口外，驚傳有民眾丟擲煙霧彈，導致現場1位57歲男子受傷倒地、失去生命跡象。事情發生後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，人就站在捷運出口前的大馬路上，同樣丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊，甚至闖入品南西店，嚇得民眾四散，目前累計至少3死、2命危、4人受傷，不過這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓失去生命跡象，並在送醫搶救宣告不治。

現場拾獲犯嫌使用的生存遊戲專用煙霧彈。（圖／翻攝畫面）





由於嫌犯丟擲煙霧彈在現場製造恐慌，外界也相當好奇他是從哪買到這樣的物品。事實上，網路上確實能夠買到與案發現場同款的煙霧彈，1顆的價格約落在650元至900元左右，據各家販售頁面指出，此產品採用無爆炸配方，可產生高密度白煙，適用於拋擲訓練、掩蔽演練與任務模擬操作，外型逼真、安全可控，廣泛應用於軍警訓練場域與戰術比賽中；另外，也有網友詢問相關業者，說是否該下架此產品？業者則強調「此產品為合法商品」，若有人拿來做個人的非法行為，店家實在管不著。

網路上可買到與案發現場同款的煙霧彈。（圖／翻攝自網路、四叉貓臉書）

至於是否真的安全？根據《TVBS》報導，雖然煙霧但沒有殺傷力，但因為散發的煙霧是化學燃燒所導致，加上在拉環拉開後，煙霧彈本身的溫度會瞬間上升，因此如果是在過於下小的空間使用，可能會讓人產生呼吸不適，或被彈體燙傷的情況，因此就算是在軍中，也都有相關的使用規定。

