北捷恐攻男釀血色星期五！地點竟神似「這1動漫」

社會中心／周孟漢報導



19日台北1天連傳2次攻擊事件，北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，目前累計至少3死、2命危、4人受傷，犯嫌則在被警方包圍後，當場墜樓送醫搶救不治。不過，正因為犯嫌已經離世，外界也無法得知他的作案動機，但知名作者梁紹先就發現犯嫌的作案位置、手法與他的「這1動漫」劇情幾乎一模一樣，引發熱烈討論。





北捷恐攻男釀「血色星期五」！地點神似「這1動漫」作者說話了：幾乎一模一樣

嫌犯連續在台北車站、捷運中山站犯下隨機攻擊案件。（圖／翻攝畫面、Threads ＠yichia.hung）

知名作者梁紹先19日透過臉書發文，表示看到北捷恐攻的新聞後，發現犯嫌投擲煙霧彈的地點跟他所做的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集裡爆炸的位置幾乎一模一樣，一個是在地面上爆炸，另一個是在地下，透露「漫畫爆炸的畫面是在台北車站從M7出口，望向M8出口的地面上，漫畫中大爆炸的那個位置，介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置」。





梁紹先透露犯嫌的作案位置、手法與漫畫劇情幾乎一模一樣。（圖／翻攝自臉書粉專《LSS 毛球》）





梁紹先進一步指出，犯嫌投擲煙霧彈的地點是介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置，「其實常經過的人會知道，M7-M3的B1那一段區域人較少，適合做恐攻的準備，準備好發動恐攻的東西後，馬上就可以到人多的地方發動」，他表示北車人潮最多的地方，就是北車捷運站淡水線與板南線交會的位置，坦言「漫畫就是以此為考量進行繪製的，因此漫畫是選在那地點引爆」，見到這起案件後，他也開始反思「莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」。

嫌犯墜樓送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）





文章曝光後，網友們則驚喊「要變成禁書了嗎？」、「這是『台灣辛普森』嗎？」、「老師不要再預言了拜託，這太恐怖了」、「毛骨悚然」、「我建議你寫的思考流程不要放在網路上」、「時間管理局要準備介入拉」、「你真的不要再預言了」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」；就有網友擔心「如果查到他有買老師的書來看到話不就…」，他本人則回「我正擔心這點」。



