北捷恐攻畫面遭質疑「為何不逃」？副教授曝親身經歷

北捷隨機攻擊事件造成4死11傷。（圖／東森新聞）





北捷恐攻事件影像在網路流傳後，有部分網友質疑現場民眾「為什麼僵住不逃跑？」對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍在臉書發文指出，人在突發、威脅生命的情境下出現短暫「僵住」，並非不夠聰明或反應差，而是大腦面對高度威脅時的自然保護機制；她也強調，真正能降低僵住風險的關鍵，是平時有沒有學過、練過。

郭葉珍回憶，大學時期曾在西餐廳駐唱，某次活動現場突然傳出巨大聲響，她起初以為只是氣球爆破，緊接著又聽到尖叫，雖然本能站起，卻一度無法理解發生什麼事，身體就像被按下暫停鍵般呆立。直到看見同事緊張招手示意，她才回神奔向辦公室避難，事後甚至被同事提醒，當時若攻擊者無差別擴大目標，她可能反而成為移動的活靶。

廣告 廣告

她進一步分析，人在瞬間同時接收到「不合理的聲音、畫面與情境」等大量衝突訊息時，理性系統往往還來不及接手，大腦仍試圖把零碎線索拼湊成合理的故事，在故事尚未完成前，身體就可能先停在原地。相較之下，當天第一時間就趴下避險的同事，因長期處在高風險環境，早已建立「不合理聲音＝危險」的直覺反射，反應不必再經過思考判斷。

郭葉珍呼籲，面對這類突發暴力事件，比起檢討受害者怎麼不跑，更重要的是透過多談、多練提升避險能力。讓身體先記住危險訊號，下一次危急時刻就能少僵住一秒、多保護自己一秒。

更多東森新聞報導

獻花悼念混入一袋「品牌飲料」惹議 UG尚未回應

張文布局半年原始計畫更駭人 57歲男用生命阻止更慘重傷亡

張文墜樓亡「紙箱能救命」 ？警：逃逸路線不符縝密規劃

