北捷恐攻疑《角頭》帶壞社會風氣？ 高捷罕見火大開砲「胡扯八道」

高捷出席《叫我驅魔男神》記者會，對網友點名《角頭》帶壞風氣，高捷罕見開砲！光盛影業提供

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》搶攻跨年檔期，主演懷秋、高捷、吳震亞今（23日）出席媒體聯訪。由於3人皆為賣座黑幫電影《角頭》系列班底，面對近期社會暴力事件頻傳，有網友點名《角頭》帶壞社會風氣，更有影評質疑《角頭3》有許多原本是影集的內容，貼上「割韭菜」標籤。此舉讓高捷罕見動怒，火大痛批影評「憑什麼做評論，直接封殺就好」，更直言社會亂象怪罪電影根本是胡扯八道，強調家庭教育才是關鍵。

主演高捷、懷秋、吳震亞與導演陳玫君、出品人徐順理一同出席記者會。由於高捷、懷秋、吳震亞3人皆為賣座強片《角頭》系列班底，面對該片近期在串流平台上映後，遭部分網友批評劇情「教壞小孩」，甚至扯到北捷恐攻，高捷在現場火力全開，直言：「請大家多給藝術市場支持，社會需要多一點正能量，出現亂象就說是看我們的電影，這都是胡扯八道！」

影集剪接當電影賣？高捷替團隊抱不平：觀眾應以輕鬆心態看藝術

針對《角頭－大橋頭》登上串流平台後，有網友留言批評「不像一部完整電影」，甚至形容是「把影集剪一剪拿來賣」，高捷忍不住替團隊辛勞抱不平。他認為電影創作是藝術表現，不應被如此偏激解讀，並霸氣表示：「至於那些極端的留言，真的不可取，直接『封殺、封鎖』就好。」強調創作者的初衷不應被網路情緒抹滅。

左起懷秋、高捷與吳震亞出席《叫我驅魔男神》電影記者會，3人恰巧也是《角頭》 系列演員。光盛影業提供

帥過周潤發！高捷持雙槍橫掃活屍 吳震亞苦練印度舞：這輩子夠了

高捷在《叫我驅魔男神》中大展身手，挑戰手持雙槍帥氣掃射活屍大軍，一分鐘內擊退數十個敵人。擁有武打專業的吳震亞大讚「捷哥帥到爆表，比周潤發還帥。」片中融入大量寶萊塢歌舞元素，吳震亞笑說為了不輸給同場演出的印度專業演員，每天勤奮苦練舞蹈，甚至產生「學完覺得這輩子夠了」的感嘆。出品人徐順理更透露，該片在印度試映好評如潮，明年將成為首部進軍印度市場的台灣電影。



