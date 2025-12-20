北捷恐攻竟有驚悚巧合！作家曝犯案手法、地點「與漫畫幾乎相同」

（記者洪承恩／綜合報導）北捷台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，震驚社會。事件曝光後，知名作家梁紹先（筆名LSS）在臉書粉專指出，嫌犯張文的犯案地點與行動方式，竟與他多年前創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景高度相似，巧合程度讓人不寒而慄，引發大量網友熱議。

梁紹先在粉專「LSS毛球」貼出漫畫畫面說明，嫌犯投擲煙霧彈的位置，與漫畫中設定的爆炸地點幾乎重疊，差別只在於一個發生在地面、一個是在地下。他指出，漫畫中的爆炸場景，是以台北車站M7出口望向M8出口的區域為背景，而實際事件中，煙霧彈投擲位置同樣落在M3至M8出口的軸線附近，且都偏向M8一側。

廣告 廣告

圖／張文在北捷恐攻的狀況，與漫畫內容類似。（翻攝LSS毛球臉書）

他進一步分析，經常出入北車的人都清楚，M7至M3出口的地下層人潮相對稀少，若有人想事先準備行動，確實較不容易引起注意，一旦完成準備，就能在短時間內前往人潮密集處行動。而北車內人最多的位置，正是捷運淡水線與板南線交會處，這也是漫畫當初在構思情節時選定該地點的重要原因。

圖／北捷台北車站、中山商圈發生恐怖攻擊，最終導致4人死亡。（讀者提供）

梁紹先坦言，這次事件讓他事後回頭看自己的創作，也忍不住反思，是否某些空間特性，本來就存在被利用的風險，「才會在現實與創作中出現如此雷同的狀況」。相關說法曝光後，立刻在網路上掀起討論。

不少網友看完直呼「這巧合真的讓人發毛」、「像台版辛普森一樣詭異」，也有人擔心嫌犯是否曾接觸過相關作品。對於這樣的質疑與憂慮，梁紹先也在留言中回應，自己同樣對此感到不安，希望一切真的只是巧合，而非更令人不安的事實。

更多引新聞報導

最新死傷！北捷中山站隨機砍人 送醫與死傷一次看

北捷殺人犯張文家人現身！父母表示：兩年多沒聯絡了

