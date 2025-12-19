北捷恐攻緊急疏散 閘門全免刷票 民眾讚反應快

捷運台北車站、中山站昨（19日）晚接連發生投擲煙霧彈及隨機砍人案件，造成3人死亡、5人受傷，嫌犯張文行凶後墜樓身亡，事件震驚全國。有網友昨傍晚從北捷台北車站出站，發現閘門顯示「免刷票，請速出站」，後來才知道發生事情緊急疏散；也有在現場的民眾表示，嫌犯在北車丟煙霧彈，他當時在M8出口附近，工作人員馬上開啟所有閘門疏散，並大喊「不用刷卡，趕快出去」，認為北捷反應很快。

昨北捷發生恐攻事件，當時在事發附近的民眾都心有餘悸，一名網友昨在Threads貼出北捷閘門的畫面，螢幕顯示「免刷票，請速出站。」並表示這是北捷的疏散模式。

廣告 廣告

貼文曝光掀起熱議，許多人留言讚，「北捷在這方面做得很好」、「第一次看到欸」、「我還想說今天是什麼活動，原來是發生事情」、「謝謝分享，不然當下真的會不知道該怎麼辦，希望大家以後不要再看見這種畫面。」

也有網友留言表示，昨傍晚剛好人在北車M8附近的出口，當時事發後北捷反應很快，馬上派人疏散，開啟所有能開的閘門，工作人員也在旁邊大喊「不用刷卡，趕快出去！」

網友透露，由於當時現場沒看到什麼煙，且很多人搞不清楚狀況，加上下班人潮眾多，大家看到免刷卡都很困惑，也怕被鎖卡很麻煩，還在排隊要刷卡，讓工作人員超無奈。

更多中時新聞網報導

彭佳慧、徐懷鈺登苗栗耶誕城熱唱

高三開學前 民眾提案學測8月考

經典賽》中華隊出征前 先戰軟銀火腿