北捷恐攻英勇擋張文 57歲余男左心遭刺不治

57歲余姓男子，碰上嫌犯後他試圖阻擋攻擊，但他被張文從背後砍傷，當場失去呼新心跳。（圖／東森新聞）





張文先在台北車站丟煙霧彈、試圖引燃汽油彈，當下第一時間，跳出來阻止嫌犯的是一名57歲余姓男子，當時他下班搭捷運到台北車站，準備轉乘火車，碰上嫌犯後他試圖阻擋攻擊，但他被張文從背後砍傷，左背出現5公分穿刺傷，導致他血流不止，當場失去呼新心跳，搶救後不治，他的妻子相當哀痛，說丈夫生前相當正義。

熱心的余姓男子在捷運台北車站第一時間伸出援手，想阻擋嫌犯張文丟煙霧彈、引燃汽油桶，卻遭持長刀揮砍，痛得他退後好幾步。

嫌犯作勢要再攻擊，讓他趕緊轉頭就跑，監視器拍下余姓男子在捷運站當場撲倒在地，但警方研判，余男不是要追煙霧彈，而是被嫌犯從背後襲擊，這一砍倒地就再也沒起。當下現場一片混亂，余姓男子失去呼吸心跳，儘管一群人合力實施CPR，手沒停下來過，但余男重傷送醫急救後，仍宣告不治。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉：「致命的原因還是出血性的休克，從他的左背，有一個尖銳物的刺進去的傷口，有一個五公分左右穿刺的傷口。」

余姓男子當下重傷，他不只左背遭砍，傷口還從左肺、肺葉、下肺靜脈，延伸到左心房，出現1~2公分的貫穿性刺傷，才導致急救過程中，血壓始終無法穩定，最後在19號晚間8點07分死亡。

據了解，余姓男子今年57歲，是金融服務業員工，家中有妻子，甚至還有未成年子女，如今遭砍留下遺孀，哀痛表示丈夫生前非常正義。他家住在桃園，公司在台北市大安區，因此每天都會搭捷運通勤，當時他下班，從大安搭捷運到台北車站，準備要轉火車的過程，卻不幸遇害，無辜生命就這樣輕易被奪去，留下家屬無限悲痛。

