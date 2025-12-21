北捷恐攻草木皆兵 「警持長槍+肩燈」加強小巨蛋周邊維安 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

因應19日發生的北捷隨機攻擊事件，造成4死9傷悲劇，為強化公共場所安全防護，確保大型活動期間民眾人身安全，台北市警局松山分局特別針對小巨蛋演唱會活動，全面加強周邊人潮安全維護勤務，以提升見警率與即時應變能力。

松山分局表示，小巨蛋演唱會常吸引大量歌迷進場，活動前後捷運站、場館周邊道路及商圈人潮密集，為防範突發治安事件，警方已事前縝密規劃專案警力部署，於演唱會期間加派警力進駐重要節點，強化巡邏與定點守望。

警方表示，本次勤務所有警員特別編排持長槍、並配戴肩燈巡守，於小巨蛋場館外、捷運臺北小巨蛋站出入口、周邊重要路口與人潮聚集處執行高強度巡邏，展現警方維護治安決心，發揮嚇阻效果，讓民眾安心參與活動。

此外，警方亦同步結合機動巡邏警網，形成多層次安全防護機制，針對可疑人、事、物加強辨識與盤查，並與場館保全、主辦單位及捷運公司保持密切聯繫，確保通報管道暢通，提升突發狀況處置效率。

警方強調，除治安維護外，亦將兼顧交通疏導與散場秩序，於演唱會結束時段加強引導民眾安全返家，民眾如發現可疑情事，請立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將迅速到場處理。

松山分局將持續秉持「預防為先、主動出擊」原則，全力守護市民安全，營造安心、有序的活動環境，也讓民眾能安心迎接即將到來的耶誕佳節。

照片來源：翻攝畫面

