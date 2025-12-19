北捷恐攻通報國安系統 卓揆：嫌犯通緝原因含妨害兵役

張姓男子19日在台北車站及捷運中山站周遭隨機傷人，犯案後墜樓送醫不治，案發後1名員警在捷運中山站外持長槍警戒。（范揚光攝）

27歲張姓通緝犯在今（19 日）傍晚先後至台北車站M8出口、中山站扔擲煙霧彈，隨機殺人，造成至少3死、多人輕重傷，張嫌也墜樓身亡。針對嫌犯是否因逃兵遭通緝，行政院長卓榮泰表示，犯嫌被通緝原因，包括妨害兵役，但也有其他犯罪事實，目前首要之務是加強國內捷運、航空站安全戒備，已通報國安系統掌握，警方已到犯嫌住所及租屋處搜索，會進一步瞭解動機。

卓榮泰今晚除赴台北車站、中正一分局了解案情外，稍早在內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章等人的陪同下再赴台大醫院探視傷者。

卓榮泰表示，首先要感謝台大醫院院長在第一時間，即時用所有醫院的能量來搶救。目前有一位汪先生手術還在進行當中，他剛剛也看到汪先生一些親屬，其他家屬隨後也會從雲林北上。比較欣慰的是，院方從手術間傳出的訊息是，汪先生傷勢目前還算是穩定，並沒有即時的危險，他也再度地拜託、請求院方用所有醫護量能，搶救汪先生，希望能夠平安。

卓榮泰指出，很惋惜的是另外一位余先生，據報導的內容，余先生有一個阻止的行為，這個還要再確認，但余先生已經不幸OHCA，他也看到余先生的太太跟女兒，太太雖是平靜，心情一定是非常不好，但他跟余妻說，政府在了解整個事情之後，會把犯罪動機向家屬跟國人清楚交代。

卓榮泰說，余先生到底在這個事件中，到底扮演什麼對國人正面的角色，或其他，政府也會清楚、明白，了解之後，政府必定會盡到該有的責任跟必要的作為。

卓榮泰強調，警政署在嫌犯住所及租屋處搜索之後，會進一步瞭解動機，適時地來做回報。

媒體提問，外傳嫌犯因逃兵役被通緝，是否有向國防部了解？卓榮泰說，有，因嫌返被通緝有妨害兵役，其他還有一些犯罪事實的過往，但事情一開始，政府認為應該全面加強國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，所以不僅是國防部，也通報國安系統掌控。

