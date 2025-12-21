北捷恐攻遭疑社安網破洞 石崇良：嫌犯無脆弱家庭與藥癮跡象

北捷隨機殺人案震驚社會，外界質疑社安網破洞。衛福部長石崇良強調，該個案過去並沒有脆弱家庭或藥癮者等跡象，此事件背後真正原因仍須釐清，不應在短時間內妄自臆測，現行社安網人力已盡最大努力，釐清風險因子後，政府一定會檢討社安網哪裡可以做得更好，調整相關政策。

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

石崇良表示，針對這起不幸事件，整個社會都在哀傷氛圍中，回頭來看社安網，自107年開始推動，專業人力部分已有明顯提升，各地心理衛生中心陸續建立，對整個社會安定力量、心理健康促進都扮演重要角色。

石崇良強調，至於不幸事件背後真正原因，還需要更釐清。藉由這起事件，政府也會重新檢視社安網哪裡可以做得更好，不希望在短時間內就妄自臆測，反而做錯做不準，未來政策應該如何調整，各界都很努力，社安網社工、基層專業人力，大家都盡了最大力量。

針對此案嫌犯，石崇良指出，過去並沒有任何蛛絲馬跡，也就是社安網中非常強調脆弱家庭、藥癮者等提早警示和介入，該個案都沒有任何跡象，因此還需要一點時間去釐清個案背後可能的風險因子，再來做檢討。

至於目前傷者狀況，石崇良說，今日仍有5人住院，包括2名加護病房、3名一般病房。今日加護病房個案都有明顯進步、脫離危險，住院病人主要都是刀傷導致的撕裂傷，也都恢復得很好。後續心理維繫，也都有社工、心理衛生介入，讓受害民眾能平安，不會留下創傷和後遺症。

衛福部昨宣布，擴大「心理健康支持方案」，不限年齡提供目睹此事件等相關民眾，每人3次免費心理諮商服務。石崇良表示，今年到明年都有「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，年齡從青少年延伸到成人，每年享3次免費諮商，可與合約醫療機構預約。

石崇良呼籲，媒體報導這類事件，一定要以正面方式，不要讓整個社會落入低迷氣氛，對於心理韌性不佳民眾，這其實是另外一個危機事件，呼籲透過「安靜能繫望」五字訣穩定身心，透過社會及家庭共同支持，在危機發生時協助民眾有力量度過。

另，疾管署昨日證實，其中一名事件傷者為愛滋感染者，已對其餘遭砍傷民眾進行評估是否投藥，也提醒當日在誠品南西店民眾，若遭砍傷或血液噴濺到自身傷口或黏膜，可撥打1922防疫專線由專人轉介評估。石崇良說，目前接到電話詢問，多數都是不了解是否會被感染，未接獲需要預防性投藥的民眾。

