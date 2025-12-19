北捷恐攻還有後續？網驚傳「高雄犯案預告」警急追IP 陳其邁：警方全面提升戒備

台北捷運中山站和台北車站發生嫌犯丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人的事件，傳出網路上有人預告要在高雄犯案，警方全力追查並提升戒備。（翻攝畫面）

台北捷運19日接連發生兩起攻擊事件，造成3人不幸身亡，27歲凶嫌張文也疑似畏罪輕生，墜樓不治，行政院長卓榮泰立即宣布「比照恐攻等級」全面提升戒備，網路上竟又傳出有人放話，聲稱和張文是「兄弟」，預告要在高雄犯案。警方不敢大意立刻追查IP位置，高雄市長陳其邁也要求警察局全面提升捷運、輕軌、各大交通樞紐的警戒、加派警力巡邏，保障市民安全。

北捷發生什麼事？3人遭刺不治 嫌犯墜樓身亡

27歲通緝犯張文19日傍晚先後在台北車站北捷M7出口和中山站4號出口外，丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人，共造成3人傷重不治，5人受傷送醫；他自己則在中山站攻擊路人後衝進一旁的誠品生活南西店，在警方圍捕下墜樓，當場沒有生命跡象，送醫仍宣告死亡。

網路驚見恐嚇貼文 點名高雄車站

警方正全力查緝張文的犯案動機並釐清是否還有共犯，未料19日晚間在社群平台Threads又出現一則留言，內容寫道「張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整」。

廣告 廣告

北捷攻擊事件才剛造成人心惶惶，網路又出現此一恐嚇訊息，讓眾人不敢輕忽。刑大已針對此一留言追查其IP位址，要找出Po文者，高雄市警方也在各大車站等人潮密集處加強站體及車廂巡守勤務，並連繫高雄捷運提高警覺、注意可疑的人事物，強化即時通報機制。

為防北捷事件也在高雄發生，陳其邁在第一時間指示要求強化安全維護作為。（翻攝自陳其邁臉書）

防範模仿效應！ 陳其邁指示加強預防作為、提升維安

據報，高雄市長陳其邁在事發後也已立刻請市府相關局處，針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處強化安全維護及預防作為。為防範「模仿效應」及確保高雄市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

高市警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對本轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為，包括提升見警率，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，以及強化場站聯防，如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理，以及即時派員、查緝，要求勤務指揮中心（110）對於大眾運輸系統之報案，列為最優先派遣案件，並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

陳其邁要求警方在各大車站等人潮密集處加強巡守勤務，確保民眾安全。（翻攝自陳其邁臉書）

卓揆：比照恐攻等級高度戒備

卓榮泰也在台北捷運事發後立刻到台北車站現場關切，指示台北市政府警察局全力配合檢察官進行調查，警政署也將全力給予必要協助，並要求警政署提高戒備等級，比照「恐怖攻擊」，將於鐵、公路、航空站等重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈，同時也要求盡速查出嫌犯張文的犯罪動機，釐清是否有其他相關人等介入。

更多鏡週刊報導

北捷恐攻男張文背景曝光！曾當志願役「酒駕被汰除」 30年鄰居不熟他們家

不是隨機犯案！張文行凶前2天「住旅館」過程曝光 房內搜出25瓶汽油彈