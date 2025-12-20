北捷恐攻釀4死悲劇！精神醫急喊：「別做這事」最能確保安全

記者施春美／台北報導

昨（19日）傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖攻擊，凶嫌扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人。（圖／翻攝自Threads）

昨（19日）傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖攻擊，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後，持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀4死。精神科醫師李俊宏表示，美國媒體曾深入研究大規模隨機殺人事件並發現，這類行為常是多重因素交織後的結果。因此，在動機與事實還未完全釐清之前，不宜過早簡化歸因，「而減少不必要的曝光與敘事放大，被認為是在事件初期就可執行的風險降低策略。」

對於昨晚的恐怖攻擊事件，衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏在其臉書表示，針對美國的大規模隨機殺人事件，《華盛頓郵報》過去曾進行多起深入訪談與長期追蹤調查，其結論相當一致：這類行為幾乎從來不是單一原因所致，而是多重、複合因素交織後的結果。

個人生命歷程中的挫敗、人格特質、長期社會孤立、仇恨或極端意識形態的累積，以及致命工具的可得性，往往同時存在或相互強化。

李俊宏表示，因此，在事件發生後、動機與事實尚未完全釐清之前，不宜過早簡化歸因，初期應放在減少傷害與降低後續風險之上。他並列舉，現階段的注意事項：

1. 即時整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與其家屬儘速復元，同時降低目擊者、社區民眾與第一線人員出現心理創傷或二次創傷的可能性。

2. 與公共安全高度相關的任務，除了類似場所加強維安巡邏，民眾要提高自身的安全意識，學習保護自己外，也應盡可能降低模仿犯出現的風險。許多大規模槍擊犯希望藉由媒體報導成為焦點，媒體曝光或社群媒體的曝光，也可能是某些心理動機之一。

3. 減少不必要的曝光與敘事放大，被認為是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。

對某些行凶者而言，媒體報導可能是其動機中的一環，是透過極端行為換取社會注意與存在感的方式。在社群媒體高度發達的時代，這種可見度的回饋，變得更加即時且強烈。當暴力事件被大量曝光、反覆轉傳，甚至被敘事化或英雄化時，對絕大多數人未必產生影響，但對少數極脆弱、正處於急性心理危機，或本就具有模仿傾向與名聲需求的個體，可能形成催化效果。

李俊宏表示，實務與研究都指出，媒體若能在報導與內容保持克制，例如避免反覆使用加害者姓名與正面影像，不播放或轉傳其宣言、直播片段或高度情緒化的素材，不將其塑造成敘事核心或象徵人物，並在網路巡檢中將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等視為風險訊號加以通報與介入，將有助於降低後續模仿的可能性。

「願傷者早日康復，社會平安，天佑台灣。」李俊宏表示，做司法精神這麼多年，他始終認為，鼓勵理性思考、清楚引註、避免情緒化定罪與敘事煽動，本身就是一種公共預防行動。減少仇恨、暴力言論與偏狹思想的散佈，不只是媒體或平台的責任，也是每一位網路使用者與公民可以共同實踐的選擇。

