北捷恐攻釀4死 國防部指張文教召未到被送辦：煙霧彈非國軍制式裝備

記者楊士誼／台北報導

國防部說明，北捷恐攻犯嫌張文所丟擲的煙霧彈，並非國軍制式裝備。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站今（19）日發生無差別攻擊事件，遭通緝的27歲男子張文施放多枚煙霧彈並持刀攻擊民眾，目前包括張文在內已有4人死亡，另9人受傷。國防部稍早表示，張文去年十一月時因教召未到而被移送地檢偵辦，另外，張文所使用的煙霧彈並非國軍制式裝備。

據了解，犯下暴行的張文，因妨害兵役（逃兵）遭到通緝，桃園地檢署則證實，張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到之「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。

國防部稍早表示，張文因113年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦；另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。目前除墜樓身亡的張文外，另有一名57歲余姓男子於晚間7時56分宣告不治，37歲王姓男子，晚間10時13分宣告不治，30歲蕭姓男子，晚間8時10分宣告不治。

