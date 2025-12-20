北捷恐攻釀4死 廢死聯盟1篇貼文惹眾怒！臉書遭網友灌爆

27歲凶手張文犯案後，警消趕赴現場救援。（讀者提供）

犯下北捷恐攻案的27歲凶手張文，最後從誠品南西店墜樓身亡，總計釀4死9傷，死刑存廢與否議題再次受到討論，廢死聯盟臉書也因此遭網友灌爆，怒轟「你家全部被砍看你還要不要廢死」。

廢死聯盟談終身監禁不得假釋：令人遺憾

廢死聯盟18日臉書發文，援引某諮商心理師說法，談論「終身監禁不得假釋比較不殘忍嗎？心理師視角下的生命囚徒」議題，該心理師認為，生命權的剝奪是死刑，那麼「生命尊嚴」的剝奪，是不是也是另外一種死刑？更直言「無法想像台灣不只是有死刑，還可能增加終身監禁不得假釋制度。這實在是太令人遺憾了。」

站著說話不腰疼？ 網友怒灌臉書

事發後網友紛紛在此則臉書文章下方留言怒灌，痛批「今天死你的家人 朋友試看看啊？？站著說話不腰疼就是在講你們」「就繼續站在道德制高點指指點點沒關係，哪天動到你的家人、朋友們，我看妳做何感想」「你家全部被砍看你還要不要廢死」「到處砍人就你們這種聯盟 害死大家」「每次這種出事的時候，就是你們又躲起來裝死不吭聲的時候。」「剛剛中山捷運站那個你們聖母聯盟要不要 出來解釋一下？ 」「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」

張文墜樓亡 警調查釐清動機

回顧此案案情，張文疑為轉移警方注意力，昨（19日）下午先於中山區多處縱火，接著返回租屋處用汽油朝自家外雜物點火，接著戴著防毒面罩、大量汽油彈、煙霧彈至北行凶，後續前往南京西路（捷運中山站）及誠品南西店隨機砍人及丟擲煙霧彈，最後遭圍捕時從該店墜樓身亡，警方已前往其租屋處、桃園住家搜索，帶回相關證物釐清犯案動機。

