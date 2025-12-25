北捷恐攻釀4死！李亞萍被問「支持還反對死刑」表態了 真實心聲曝光
記者蔡維歆／台北報導
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇，也再度掀起外界討論贊成還廢除死刑相關輿論。對此李亞萍今錄影受訪也回應了。
李亞萍、余祥銓跟柔柔今天一起上節目，被問到北捷恐攻事件，李亞萍說最近都沒看新聞。不過提到死刑，她覺得亂世之下就要用重典，「要不然大家犯了案就想說沒有多久就出來了，到時我還可以多殺幾個人，當然也有悔改的，看情形啦。」
至於跨年即將到來，李亞萍今錄《11點熱吵店》受訪透露當天打算就在家看電視耍廢，余祥銓跟柔柔也表示不打算出門，「現在外面人太多太危險了。」至於之前余祥銓吵架鬧分家，李亞萍今也笑稱心臟快要爆炸，但坦言看到兒子現在一天比一天好，現在更成為支撐家裡主要收入的一家之主，讓她備感欣慰。
