北捷恐攻釀4死！老闆霸氣喊「上下班搭計程車」：錢算我的

生活中心／朱祖儀報導

張文在路中央丟擲煙霧彈後，隨即持長刀殺進誠品南西店。（圖／翻攝畫面）

桃園一名27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死11傷悲劇，造成民眾人心惶惶。一名網友分享LINE對話截圖，看到老闆在群組霸氣發聲，若員工搭捷運覺得害怕，可以搭計程車上下班，「錢算我的！」文章曝光掀起討論，眾人紛紛表示，「太帥了吧！」

一名網友在Threads分享對話截圖，看到老闆在群組發聲，「進（近）期如果大家上下班搭捷運會覺得不安、害怕，搭計程車上下班都沒關係，錢算我的，私下跟我請款，我不想要任何人有風險，（帶著）害怕的情緒上下班。」

老闆通知可搭計程車上下班，還說「錢算我的」。（圖／網友mofans_2020授權提供）

原PO忍不住大讚，「老闆，帥爆！」而該名老闆也現身留言處表示，「能做的不多，保護好宗門的大家，是身為宗們大師兄的職責」，吸引超過3千人按讚。

眾人紛紛表示，「這種老闆提著燈籠去哪裡找」、「不要那麼帥好不好」、「超級霸氣！欣賞這個老闆！」、「推爆！！！ 最後一句太霸氣了，大家都要平安」、「差點哭出來～ 這老闆怎麼這麽貼心啦」、「這種老闆哪裡找+1，把員工當家人真的很讚。」

還有人感嘆，「永遠都是別人的老闆」、「別人的老闆總不會讓人失望」、「我公司就在中山附近，事發的時候我們都還在上班，到現在晚上11點多了，沒有任何一位主管在群組發任何信息，怎麼可以差這麼多」

