北捷恐攻釀4死！苦苓逆風喊話「照常跨年」：對惡人最好的反擊

苦苓經常對時事發表看法。翻攝苦苓臉書

台北捷運19日發生隨機砍人案，台北車站、中山站這些鬧區淪為煉獄，造成4死11傷，搞得民眾人心惶惶，甚至傳出聲浪，要跨年、聖誕活動都取消。對此，作家苦苓發聲指出，有人刻意作亂的目的，就是希望人心大亂，因此社會越是恐懼、退縮，越是正中惡意者下懷，他鼓勵民眾維持正常生活步調，「該聚會的聚會、該跨年的跨年、該去人多的地方就去。」認為讓生活一切如常，是對惡行最有力的反擊。

提高警覺但別過度恐慌 點名「低頭滑手機」最危險

苦苓在臉書發文表示，在日常安全意識方面，民眾不必過度恐慌，只要比以前稍微提高警覺即可，他特別點出現代人普遍的習慣「低頭滑手機」，認為這反而會讓自己與真實世界斷線，建議多觀察周遭環境、與身邊的人互動，「聊聊天、看看人、甚至發發呆都可以。」避免危機出現時毫無察覺、反應不及。

苦苓發文談北捷攻擊。翻攝苦苓臉書

遇襲原則不是逞英雄 拒絕謠言與陰謀論

談到如果不幸遇到危險時的應對方式，苦苓首先表達對挺身救人勇者的敬意，但也直言不建議一般民眾貿然仿效，他強調，真正的原則應該是「能逃就逃、能躲就躲」，直到真的無路可走時再選擇反抗，並強調避難並非怯懦，「努力活下去才是最重要的事。」

最後，苦苓也呼籲社會在事件發酵期間保持理性，不要瞎猜亂講、不要輕信謠言，更不要陷入陰謀論，他認為，越是人心惶惶的時刻，個人越需要維持「安靜、冷靜、平靜」，耐心等待真相釐清，他也以樂觀態度勉勵大家，這段陰霾終將過去，「我們還有很多好日子要過呢！」



