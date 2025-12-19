北捷恐攻釀4死 誠品南西店20日暫停營業

誠品南西店3樓員工表示，當下只看到很多顧客跑向門市想要避難，本來還以為是火警。（張珈瑄攝）

北捷19日傍晚再度傳出重大隨機殺人事件，27歲妨害兵役通緝犯張文穿戴防毒面具，先於傍晚5時24分左右在台北車站M7板南線出入口附近丟擲煙霧彈，並持刀殺害57歲余姓保全後，隨即離開北車至中山站及附近的誠品生活南西店，持刀連續砍殺多名路人，目前連同嫌犯已知4人死亡。誠品生活於昨日晚間緊急停止營業並撤出所有人員；今日清晨，誠品再度發出聲明表示，誠品生活南西20日也將暫停營業一天。

聲明全文如下：

親愛的朋友們，

我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！

讓我們整理心情後再出發，今日12/20（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家。

祝願大家

心意安寧 闔家平安健康

