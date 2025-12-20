北捷恐攻釀4死！醫喊：應備「格擋工具」 這3物最好用

記者施春美／台北報導

19日晚上，兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，最後造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，最後造成4死11傷悲劇，針對張文這此採用刀襲擊路人，醫師姜冠宇表示，民眾應準備自己的工具「格擋」用，計畫跨年看101煙火秀者，應隨身攜帶長雨傘或棍狀物，例如拐杖或稍有重量的相機腳架、而小洋傘的效益不大。

整合醫學專科醫師姜冠宇在其臉書表示，跨年將至，民眾應準備工具以供「格擋」用，因為在大群人現場中，面對持刀恐攻，逃可能會發生恐慌與踐踏，這威力比遇刺還可怕幾百倍。尤其若有險惡的人在眾人看完煙火秀時，埋伏在準備市府捷運站，那就是惡夢一場了。

姜冠宇表示，若對方持刀，民眾應有防具來「格擋」，這並非要與對方開打，而是可以擋出安全距離，即使遭刺傷，傷口的深度也有限。「面對刀具就是不能讓對方近身，有格擋，人才有機會在擁擠的人群逃掉。」

姜冠宇建議，計畫要跨年看101煙火秀的人，隨身帶長雨傘或棍狀物（拐杖或稍有重量的相機腳架）均可，基本上這類用品就有一定的威嚇力，畢竟是生活用品，合法且正當，而小洋傘則應該格擋效果不佳，民眾仍要挑選適當的工具，以求自保。

他並呼籲，面對即將到來的101跨年煙火秀，北市府捷運站應提早思考應變疏散措施！因為該處是群聚核心且空間有限。

