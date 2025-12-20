北捷恐攻釀4死 霸氣老闆喊「上下班搭計程車」：錢算我的！不要任何人有風險

台北市昨天（19日）發生隨機砍人事件，引發民眾恐慌。（圖／翁靖佑攝）

台北市昨天（19日）發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文持煙霧彈和利刃，在北捷台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成凶嫌在內共4人死亡、11人受傷，引發民眾恐慌。事發後，有網友分享公司群組截圖，只見老闆擔心員工搭捷運通勤會害怕，讓大家可以搭計程車上下班，「錢算我的」。

原PO在社群平台Threads分享公司群組對話截圖，可以看到老闆在群組發訊息，並標註所有人，稱「進（近）期如果大家上下班搭捷運會覺得不安、害怕，搭計程車上下班都沒關係，錢算我的，私下跟我請款，我不想要任何人有風險，（帶著）害怕的情緒上下班。」

話題掀起熱議，不少網友留言大讚「這種老闆提著燈籠去哪裡找」、「我公司就在中山附近，事發的時候我們都還在上班，到現在晚上11點多了，沒有任何一位主管在群組發任何信息，怎麼可以差這麼多」、「你們老闆是人真的很好，是真的有感受到在回饋社會（前幾天有滑到你們老闆買水餃的事情）。只能說你們能賺大錢真的是應該，老闆很以身作則」。

警方調查，張文戶籍位於桃園，他17日開始投宿千慧飯店並連住3晚；19日下午3時40分，他先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火，導致2輛自小客車、3台重機毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝。

同日下午4點53分，張文在租屋處縱火，並於59分從租屋處步行至捷運台北車站M8出口，傍晚5點23分在M8－M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，導致3人受傷。在台北車站犯案後，張文於傍晚5點55分再次步行回到千慧旅館，補齊彈藥後於6點31分離開。

晚間6點37分，張文步行前往誠品南西店，在店外持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後進入店內持刀揮砍逛街民眾。中山交通分隊林姓員警當時在附近擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全追緝至6樓；犯嫌則在6樓脫下戰術背心等裝備並畏罪輕生，於晚間7時42分宣告不治，其行動最終釀成4死11傷悲劇。

