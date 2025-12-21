北捷恐攻釀4死11傷 市府啟動「關懷機制」

（圖／TVBS）

北市府針對捷運隨機殺人案啟動全面關懷機制，為14位被害人家屬提供「一案一社工」與「一案一律師」服務，確保受害者獲得完整支持。除了對受害家屬的照顧，市府也關注民眾的心理健康，從12月22日至明年元旦期間，每日下午1點至晚上8點在中山地下街R7出口設置諮商服務據點，協助大眾走出恐懼陰影。專家指出，面對突發創傷事件，受害者及目擊者可能出現焦慮、害怕、憤怒等負面情緒，需要適當的心理支持與疏導。

（圖／TVBS）

張文犯下造成4死11傷的捷運隨機殺人案後，許多家屬面臨巨大悲痛。一位37歲蕭姓騎士的家屬在得知親人下班途中遇害並宣告不治後情緒潰堤。為協助14位被害人家屬走出陰影，台北市社會局長姚淑文表示，目前已派駐12位社工，負責聯繫死者家屬及住院傷者，也持續追蹤曾短暫住院後離開的患者。姚淑文強調，除了社會局提供一案一社工服務外，法制局也提供一案一律師服務，確保被害家屬權益獲得完整保障。

（圖／TVBS）

心理專家分析指出，被害家屬面臨突如其來的衝擊，可能會出現焦慮、害怕、憤怒，之後轉為悲傷、憂鬱等負面情緒。專家建議受影響者可向親友宣洩情緒，並減少接觸人群。北榮情緒精準醫療中心主任李正達表示，相關的人事時地物可能會勾起可怕回憶，對某些人來說這些痛苦經歷可能難以承受，因此建議給自己一兩週的舒緩機會。

北市府的關懷機制不僅針對被害人家屬，也考慮到目擊者和一般民眾的心理需求。從12月22日開始到明年1月1日，市府在中山地下街R7出口設置諮商服務據點，幫助民眾走出搭車恐懼。姚淑文補充說，在安心小站旁邊還設置了一棵祈福聖誕樹，民眾可以寫下祈福卡，將擔憂轉化為正向力量。這些措施旨在溫暖接住每一位受害者，防止恐懼在社會中蔓延

