北捷恐攻釀4死2人仍在加護病房 賴清德：責成檢警調查犯案動機

總統賴清德表示，已責成檢警調全面調查北捷隨機殺人案嫌犯的背景與犯案動機。（圖／CTWANT攝影組）

北捷昨（19）日傍晚於台北車站與中山站接連發生隨機恐怖攻擊事件，嫌犯張文投擲煙霧彈並持刀傷人，造成4人不幸死亡、15人送醫，其中仍有2人於加護病房搶救中。對此，總統賴清德今（20）日表示，對事件造成的重大傷亡深感痛心，已責成檢警調相關單位，針對犯嫌背景、犯案動機、是否涉及共犯及背後是否有人指使，進行全面、深入調查，務必向社會清楚交代真相。

賴清德今日上午臨時新增行程，依序前往臺大醫院、臺北市立聯合醫院和平院區及中興院區，探視日前北市隨機襲擊事件中的傷者。他表示，對於昨晚這起駭人暴力事件中不幸罹難的民眾表達深切哀悼，並向家屬致上慰問之意。

此外，他也同時感謝臺大醫院、三軍總醫院及各醫療院所全力投入搶救傷患的醫護人員，並特別向在事件發生過程中，奮不顧身阻止歹徒繼續傷害他人的民眾致敬，肯定其英勇行為令人敬佩。

賴清德指出，已責成檢警調相關單位，針對歹徒的個人背景、犯案動機、是否涉及共犯，以及是否有人在背後指使等情節，進行全面、深入且徹底的調查，並將調查結果如實向社會說明。他強調，政府將以此事件為鑑，未來在公共場所及人潮密集地區，持續強化警力部署與快打部隊機制，確保一旦發生突發狀況，能即時應處，提供民眾充分的安全保障。

