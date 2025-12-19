北捷恐攻釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵

社會中心／林昀萱報導

張文先在台北車站扔煙霧彈，之後再到捷運中山站行凶。（圖／翻攝畫面）

27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊案引發全台震驚，隨著警方調閱監視器與搜索嫌犯落腳處，發現這是一場精心策畫、意圖造成大規模殺傷的恐怖行動，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）9傷。警方表示，在現場尋獲張文遺落的筆記本並送交鑑識人員分析，並進一步解鎖分析他的隨身手機，以釐清犯案動機。

張文無差別攻擊釀4死9傷。（圖／李宜樺攝）

檢警調查，張文曾在空軍服役，但2022年間因酒駕遭國軍汰除，去年張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到的「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。今年1月他才到台北租屋、開始籌劃恐怖攻擊，曾在租屋處研究如何製造汽油彈，並在案發前多次縱火，藉此轉移警消注意力後，直奔捷運犯案。

張文在抵達捷運中山站後於大馬路上丟煙霧彈，並朝著騎士、路人揮舞刀械行凶，之後闖入誠品南西店畏罪墜樓身亡，釀4死9傷慘劇，其中被砍傷者傷勢多集中在脖子。

張文父母表示很久沒和兒子聯繫了。（圖／翻攝畫面）

案發後，張文父母接獲通知前往警局製作筆錄，面對鏡頭一語不發。據私下了解，張文父母表示已2年多沒跟張文聯絡，平時也沒住在一起，張文很久沒回家，不清楚他在幹嘛，不知道兒子怎麼會犯下如此重罪。警方於張文租屋處查扣製造爆裂物材料，並在犯案現場尋獲他不慎遺落的筆記本，已送往鑑識，並針對他的手機解鎖，以進一步釐清犯案動機。

